На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Оккупантка»: 18-летнюю Андрееву оскорбили на русском языке во время матча «Ролан Гаррос»

Экс-теннисист Чесноков заявил, что Андрееву оскорбили в матче «Ролан Гаррос»
close
Lisi Niesner/Reuters

18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву оскорбили на русском языке во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом в комментарии Vprognoze.ru рассказал экс-теннисист Андрей Чесноков.

«Я просто в шоке, и это вообще кошмар. Я был на матче, и случился вот такой момент: Мирра Андреева подает, и вдруг кто-то на трибунах выкрикивает на русском языке «оккупантка» на Мирру. Французская публика этого не поняла, но это было сказано по-русски, и это просто отвратительный момент и очень ужасный», — сказал Чесноков.

4 июня Андреева уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее член Правления Федерации тенниса России назвал загадкой поражение 18-летней Андреевой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами