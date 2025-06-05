«Оккупантка»: 18-летнюю Андрееву оскорбили на русском языке во время матча «Ролан Гаррос»

18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву оскорбили на русском языке во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом в комментарии Vprognoze.ru рассказал экс-теннисист Андрей Чесноков.

«Я просто в шоке, и это вообще кошмар. Я был на матче, и случился вот такой момент: Мирра Андреева подает, и вдруг кто-то на трибунах выкрикивает на русском языке «оккупантка» на Мирру. Французская публика этого не поняла, но это было сказано по-русски, и это просто отвратительный момент и очень ужасный», — сказал Чесноков.

4 июня Андреева уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее член Правления Федерации тенниса России назвал загадкой поражение 18-летней Андреевой.