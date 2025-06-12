В Бразилии могут подать в суд на переходящего в «Зенит» игрока

«Фламенго» может подать в суд на Жерсона на фоне его перехода в «Зенит»

«Фламенго» и бразильский полузащитник Жерсон могут начать судебные разбирательства из-за возможного перехода футболиста в «Зенит». Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, в апреле 2025 года бразильский клуб после переподписания контракта с футболистом снизил сумму отступных до €25 млн и авансом выплатил Жерсону часть средств, связанных с имиджевыми правами. Теперь во «Фламенго» считают, что игрок обязан вернуть эти средства обратно.

Сам футболист и «Зенит» не считают, что должны что-то выплачивать. Речь идет о сумме в €6,3 млн. Если стороны не сумеют договориться, это может повлечь за собой судебное разбирательство.

11 июня журналист Вене Касагранде сообщил, что Жерсон присоединится к петербургскому «Зениту» по окончании клубного чемпионата мира.

Также он отмечает, что «Зенит» активировал опцию выкупа, которая прописана в контракте капитана «Фламенго» — €25 млн. Сообщается, что сделка на данный момент завершена, а Жерсон подпишет соглашение с российским клубом до 2030 года.

28-летний бразилец является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины, Жерсон выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».

Ранее стала известна позиция Карло Анчелотти по переходу бразильского игрока в «Зенит».