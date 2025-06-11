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Ветеран «Динамо» заявил о голевом чутье Гладышева

Экс-игрок Ковтун: Гладышев в матче с Белоруссией выбирал позицию, это его чутье
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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев обладает голевым чутьем, что он и продемонстрировал в товарищеском матче против национальной команды Белоруссии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший защитник российской сборной и бело-голубых Юрий Ковтун.

«Нападающий измеряется забитыми мячами. Я помню, в наше время был Олег Терехин, который не проделывал колоссальную работу, но всегда оказывался в нужном месте в нужную секунду. И Гладышев выбирал позицию, это его чутье. Все голы, так или иначе, записаны на него», — констатировал Ковтун.

Россия накануне разгромила Белоруссию в Минске со счетом 4:1. Гладышев трижды отличился в первом тайме, еще один мяч он забил после перерыва. При этом сам Ярослав после матча заявил, что три из четырех мячей партнеры отдали ему на пустые ворота.

Нападающий установил рекорд российской национальной команды, оформив самый быстрый хет-трик — к 34-й минуте. Кроме того, он стал лишь третьим игроком в истории сборной России с 4+ голами за матч после Олега Саленко и Артема Дзюбы.

Ранее Ковтун заявил, что для Гладышева важно доверие тренеров.

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