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Ветеран «Динамо» о покере Гладышева: для игрока важно доверие

Экс-игрок Ковтун назвал доверие тренеров важным для Гладышева
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Александр Вильф/РИА Новости

Покер нападающего сборной России Ярослава Гладышева в товарищеском матче с Белоруссией стал возможен благодаря тому, что игроку доверяют тренеры. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший защитник национальной команды и московского «Динамо» Юрий Ковтун.

«Ему удался прошлый сезон, и в клубе он это подтвердил. Ему доверял Личка, потом — Гусев. Для игрока важно, когда доверие есть, и он своими голами доказал, что достоин приглашения в сборную. А когда забиваешь в клубе, то и в сборной забивать можешь. У него достаточно квалифицированные партнеры, но это, прежде всего, его заслуга. Бывает, когда к игроку приходит вдохновение, главное — чтобы дальше так продолжал», — сказал Ковтун.

Россия накануне разгромила Белоруссию в Минске со счетом 4:1. Гладышев трижды отличился в первом тайме, еще один мяч он забил после перерыва. Нападающий установил рекорд российской национальной команды, оформив самый быстрый хет-трик — к 34-й минуте. Кроме того, он стал лишь третьим игроком в истории сборной России с 4+ голами за матч после Олега Саленко и Артема Дзюбы.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал второй тайм сборной России в матче против Белоруссии.

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