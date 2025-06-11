Экс-футболист «Спартака»: «Зенит» хотел купить меня за €20 млн

Бывший футболист московского «Спартака Денис Глушаков рассказал, что петербургский «Зенит» хотел купил его за €20 млн, передает «РБ Спорт».

«В «Спартак» меня продали за €9 млн, если не ошибаюсь. «Зенит» за меня давал 20 млн, когда был в «Локомотиве». Мне отступные подняли с 30 до 60 млн. Таким образом, «Локо» перестраховался», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее Глушаков заявил, что не понял, как его выгнали из «Химок».