Глушаков заявил, что не понял, как его выгнали из «Химок»

Экс-игрок «Химок» Глушаков не понял своего увольнения из клуба

Футболист Денис Глушаков в интервью odds.ru заявил, что не понял, почему «Химки» объявили о расторжении контракта с ним.

«Пока сам не знаю точную ситуацию с «Химками», поговорю с президентом клуба. Неясная ситуация, пока без комментариев», — заявил Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 13-е место, набрав в 18 матчах 16 очков.

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