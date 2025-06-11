Экс-футболист «Спартака» назвал уход тренера ЦСКА из клуба ударом по мозгам

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал уход Марко Николича с поста главного тренера столичного ЦСКА ударом по мозгам, передает «Матч ТВ».

«Уход Николича — удар по мозгам. Мы теперь думаем, нужно ли вообще брать иностранных тренеров. Они приезжают, вокруг них прыгают, крутятся, а свои… Нужно тогда прописывать компенсацию в контракте», — сказал Ловчев.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее уход Николича из ЦСКА сравнили с падением метеорита.