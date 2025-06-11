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Футболист сборной Белоруссии: жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе

Игрок сборной Белоруссии Лисакович: жду, когда Россия будет играть в Европе
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Футболист сборной Белоруссии Виталий Лисакович выразил надежду на то, что сборная России в скором времени будет играть в официальных турнирах, передает «Советский спорт».

«Желаю им удачи и жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе. Матчи со сборной России — это матчи с топ-сборной. А как по-другому? Если они на чемпионате мира до четвертьфинала дошли», — сказал Лисакович.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

Ранее легенда московского ЦСКА раскритиковал второй тайм сборной России в матче против Белоруссии.

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