Легенда ЦСКА раскритиковал второй тайм сборной России в матче против Белоруссии

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что ему понравился не весь матч сборной России против Белоруссии в Минске.

По его словам, во втором тайме команда Валерия Карпина сбавила обороты.

«Первый тайм белорусы как-то заторможенно играли, испуганно. На фоне соперника мы выглядели как-то разнообразно, очень даже прилично. А во втором тайме наоборот — темп снизился, технических и скоростных проявлений наших игроков я не увидел, а белорусы прибавили. Выглядели как нигерийцы в Москве, а они неплохая команда. Так что во втором тайме мое впечатление смазалось. Если бы наступательный порыв сохранили, то было бы совсем отлично», — заявил Пономарев.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что ему понравилась товарищеская встреча, в которой россияне обыграли белорусов.