Футболист «Динамо»: в увольнении тренера есть и моя вина

Футболист «Динамо» Гладышев: сказал Личке, что в его увольнении есть и моя вина

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев заявил, что в увольнении главного тренера клуба Марцела Лички есть и его вина, передает Sports.ru.

«Я общался с Марцелом после, сказал: «В этом есть и моя вина, потому что не забивал многие моменты. С тем же «Зенитом», с ЦСКА. Матчи могли сложиться по-другому. Может быть, вы бы остались», — заявил Гладышев.

1 мая «стало известно, что Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

Ранее в «Динамо» объяснили увольнение Лички из клуба.