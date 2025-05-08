В «Динамо» объяснили увольнение Лички из клуба

Глава «Динамо» Гафин об увольнении Лички: команду надо было встряхнуть

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил увольнение из клуба тренера Марцела Лички тем, что команду надо было встряхнуть, передают «Известия».

«Мы посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели, заявленной на этот сезон, — место в тройке призёров чемпионата», — сказал Гафин.

1 мая «стало известно, что Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

Ранее футбольный комментатор подверг критике «Динамо».