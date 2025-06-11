Мостовой отреагировал на покер Гладышева в дебютной игре за сборную России

Мостовой о покере Гладышева за сборную России: его нужно хвалить

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на дебютный матч Ярослава Гладышева за сборную России против Белоруссии, в котором он забил четыре мяча, передает «Чемпионат».

«Нужно хвалить Гладышева. Редко кому удается забить четыре мяча. Полтора года назад, когда Гладышев первый раз вышел на замену, я сказал, что это неплохой паренек — 100% будет играть через несколько месяцев», — сказал Мостовой.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

Ранее экс-тренер «Спартака» похвалил сборную России за матч с Белоруссией.