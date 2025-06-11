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Экс-тренер «Спартака» похвалил сборную России за матч с Белоруссией

Тренер Гладилин заявил, что ему понравился матч сборной России против Белоруссии
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ему понравился матч сборной России против Белоруссии в Минске.

«Хорошая игра, ребята провели хороший сбор, появились новые игроки, которые смогли проявить себя. У нас очень хороший и ровный состав, на игру с белорусами вышли совсем другие футболисты по сравнению с матчем против Нигерии, 25 человек примерно равных по классу игроков у нас есть. Сейчас идет формирование новой команды, каждый имеет шанс попасть в стартовый состав. Видно, что все ребята отнеслись к игре ответственно, команда подготовилась и показала хороший уровень игры», — заявил Гладилин.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал второй тайм сборной России в матче против Белоруссии.

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