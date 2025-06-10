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Форвард сборной России объяснил свой покер в матче с Белоруссией

Форвард сборной России Гладышев о покере: оказался в нужном месте четыре раза
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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий сборной России Ярослав Гладышев фразой «так получилось» объяснил, как забил четыре мяча (покер) в товарищеском матче с национальной командой Белоруссии. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили. [Валерий] Карпин подошел перед игрой и говорит: «Мне не нужны голы, а нужно твоё отношение». А получилось по‑другому», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на новом Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Саят Карабаев из Казахстана.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее сборная России оригинально отреагировала на победу над Белоруссией.

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