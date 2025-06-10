Сборная России оригинально отреагировала на победу над Белоруссией

Сборная России отреагировала на победу в матче с Белоруссией с покером Гладышева

Сборная России по футболу в своем Telegram-канале оригинально отреагировала на победу в товарищеском матче над национальной командой Белоруссии, который завершился со счетом 4:1.

«НеизГЛАДИмое впечатление от игры наших парней. Покер Ярослава Гладышева и уверенная победа в Минске», — указано в Telegram-канале команды.

Таким образом пресс-служба указала на фамилию футболиста «Динамо» Ярослава Гладышева, который в поединке оформил покер, отличившись на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах матча. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Саят Карабаев из Казахстана.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее Станислав Черчесов встретился с представителем ЦСКА.