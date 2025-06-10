Вратарь сборной России отказался называть Карпина лучшим тренером страны

Вратарь Лунев не стал называть наставника сборной России Карпина лучшим тренером

Вратарь сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунев после матча с Белоруссией отказался называть наставника национальной команды Валерия Карпина лучшим тренером страны. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Богданыч (главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. — «Газета.Ru») выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет? Есть ощущение, если логически размышлять?

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на новом Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча (покер) в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Саят Карабаев из Казахстана.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее сборная России оригинально отреагировала на победу над Белоруссией.