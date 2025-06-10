Черчесов встретился с представителем ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел встречу с председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, 10 июня специалист приезжал на работу к заместителю руководителя Администрации Президента. При этом неизвестно, о чем именно шла речь и рассматривают ли в армейском клубе Черчесова как кандидата на пост главного тренера команды.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее уход Николича из ЦСКА сравнили с падением метеорита.