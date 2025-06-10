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Форвард «Динамо» установил рекорд сборной России

Игрок «Динамо» Гладышев установил рекорд сборной России в матче с Белоруссией
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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев установил рекорд сборной России в товарищеском матче с Белоруссией.

Футболист быстрее всех в истории национальной команды оформил хет-трик. Для этого Гладышеву потребовалось 33 минуты поединка.

До этого рекорд принадлежал Владимиру Бесчастных, который забил три мяча за 38 минут в 2001 году — тогда Россия играла против Швейцарии в отборе на чемпионат мира. Матч завершился со счетом 4:0.

Матч проходит на новом Национальном футбольном стадионе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Саят Карабаев из Казахстана. Счет после первого тайма — 3:0.

6 июня россияне дома сыграли вничью против национальной команды Нигерии. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее Станислав Черчесов встретился с представителем ЦСКА.

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