Сафонов показал фото с Хвичей по пути в США

Голкипер Сафонов вместе с «ПСЖ» отправился в США на клубный чемпионат мира

Голкипер сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал совместную фотографию с одноклубником — грузином Хвичей Кварацхелией.

Футболисты летят в США на клубный чемпионат мира.

«Сегодня нас ждет долгий полет в Лос-Анджелес. Это первое посещение США, так что для меня многое будет в новинку. Постараюсь побольше вам рассказывать и очень жду, что будет много интересного. 12 часов в полете, надеюсь, пролетят незаметно», — написал он.

15 июня «ПСЖ» в рамках первого тура клубного чемпионата мира сыграет с мадридским «Атлетико». Также в группе с парижским клубом находятся бразильский «Ботафого» и американский «Сиэтл Саундерс».

31 мая «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале миланский «Интер». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Матвей Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Ранее Сафонов пошутил о своей ошибке в матче с Нигерией.