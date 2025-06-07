«У ворот не ставить»: Сафонов пошутил о своей ошибке в матче с Нигерией

Голкипер «ПСЖ» Сафонов пошутил о своей ошибке в матче России и Нигерии

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в Telegram-канале высказался об ошибке, допущенной в товарищеском поединке между сборными России и Нигерии, прикрепив к посту ироничную фотографию.

На кадре Сафонов позирует на фоне надписи «у ворот не ставить».

«Думаю, что очень важно делать выводы из ошибок, а не концентрироваться на них. Намного важнее сохранять в голове положительные моменты и двигаться дальше. Спасибо Лужникам, команде и всем болельщикам за атмосферу. Получил огромное удовольствие от игры.

P.s. Фотка для недоброжелателей, стараюсь играть на опережение», — написал Сафонов.

Поединок, который состоялся 6 июня на московском стадионе «Лужники», завершился ничейным результатом со счетом 1:1. Сафонов вышел с капитанской повязкой в стартовом составе российской команды и на 71-й минуте допустил результативную ошибку, которая привела к голу.

На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

Ранее Сафонов извинился за свою ошибку в матче России и Нигерии.