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Боец ММА Женя Ершов заявил, что хочет возобновить отношения с Кариной Кросс

Блогер Женя Ершов согласился бы принять участие в шоу совместно с Кариной Кросс
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов заявил в интервью «Газете.Ru», что хотел бы возобновить общение со своей бывшей супругой — блогером, телеведущей и актрисой Кариной Кросс. В частности, Ершов был бы не против принять участие в шоу «Мастер игры» на ТНТ совместно с бывшей женой.

«Если бы нас позвали участвовать в этом реалити-шоу вместе, я бы согласился? Думаю, да», — ответил боец поп-ММА.

Также Ершов рассказал, что продолжает развивать свою музыкальную карьеру и 12 июня планирует выпустить новую песню.

«Следующий трек у меня будет ко Дню России. С кем бы мне хотелось записать фит в будущем? Я, честно, не знаю. У меня пока нет понимания, по какой конкретно музыкальной стезе я двигаюсь, ведь изначально я же не музыкант», — отметил Ершов.

Боец поп-ММА рассказал, что кардинально изменил свой образ в мире шоу-бизнеса.

«Когда я начинал делать музыку, я был эмо-боем, таким разукрашенным мальчиком, и музыка у меня была плаксивая. Потом я подрос: как минимум голосовые связки сейчас у меня не тянут и половину того, что я раньше воспроизводил. Из-за этого мне пришлось менять музыкальный жанр и пробовать что-то другое», — признался Ершов.

Ранее боец ММА назвал страну, которая оставила «отвратительное» впечатление: «Ужас, ужас, ужас!»

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