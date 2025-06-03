«Я бы повторил поединок с Емельяненко»: интервью c Женей Ершовым

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему хотел бы снова сразиться с Александром Емельяненко, но отказался бы от поединка с Майком Тайсоном — несмотря на поражение последнего от блогера Джейка Пола. Также боец поделился впечатлениями от съемок в психологическом реалити «Мастер игры» на ТНТ, рассказав, чем его восхитил Филипп Киркоров, как невеста Григория Лепса стала его союзником и почему место съемок вызвало у него настоящий «ужас».

— Вы участвуете в необычном реалити телеканала ТНТ «Мастер игры», которое идет сейчас по субботам в 19.00. В этом шоу с самого начала есть три «темных» игрока, чья задача — устранять остальных либо переманивать на свою сторону. Поделитесь впечатлениями от съемок: действительно ли это похоже на психологический триллер?

— Это интересно! Это был необычный эксперимент. Сначала ты доверяешь каждому человеку на проекте, но когда пара человек из тех, кому ты верил, становятся «лжецами», у тебя переворачивается все с ног на голову и ты не можешь жить ничем другим, кроме как мыслями: «А не уйду ли я ночью?», «Как они раскроются?», «Не поймают ли меня?». Ты постоянно находишься в стрессе.

Например, в Африке такого не было (речь идет о шоу «Новые звезды в Африке». — «Газета.Ru»). Я понимал, что самое плохое, что может со мной случиться, — это вылет на малое испытание, где у меня еще есть шанс побороться. Также в шоу «Сокровища императора» у меня было понимание, что мне просто нужно сделать все для того, чтобы не прийти последним.

Здесь же ты либо «уходишь ночью» по не зависящим от тебя причинам, либо ты находишься в статусе «темного», где тебя могут номинировать на круглом столе и выгнать. Было очень сильное разделение между теми, кого ты можешь назвать друзьями, и теми, кого лучше было держать подальше и избегать. Сложно!

close ТНТ

— Вам больше хотелось самому быть «темным» или вычислять таких игроков?

— Мне хотелось быть «темным» игроком, естественно, потому что это увлекательно! В этом, к сожалению, и есть самый главный интерес игры «Мафия» — играть не за «светлых» и не быть овечкой, которую «уберут». Интересно быть пастухом среди этих овечек. Быть «темным» и манипулировать. Мне кажется, в такой роли я бы раскрылся максимально круто.

— Съемки проходили в Марокко. Остались ли у вас какие-то необычные истории, связанные с этой страной?

— Ой, ужас, ужас, ужас! Но это проблема не самой страны Марокко. Проблема была в том, что мы снимали в Рамадан, — там ничего не работало, кормили нас плохо. Я лечил желудок больше половины того времени, что я там находился. У меня впечатления о стране остались отвратительные. Я в ЮАР больше кайфовал, чем в Марокко.

«Не видел в Киркорове ни одной плохой черты»

— Известно, что в ходе шоу вы взаимодействуете с Филиппом Киркоровым в роли «джокера». Ранее вы уже участвовали вместе в другом проекте ТНТ «Сокровища императора». Какие у вас остались впечатления от знакомства с королем эстрады? Раскрылся ли он для вас в «Мастере игры» по-новому?

— Он крутой мужик! Мне нравится Филипп Бедросович! Ему полтос, а он старается быть молодым, пытается как-то себя менять и делать что-то интересное. Он яркий человек и говорит всегда очень правильные вещи. Я в нем не видел ни одной плохой черты — у меня только позитивное впечатление о нем: как он к маме моей относится, как к людям на проекте относился, несмотря на свою утрату, продолжал работать, находился на съемках и держался, как профессионал. Это дорогого стоит. Мало кто на такое способен — он профессионал!

close ТНТ

— На шоу вы встретились не только с Филиппом Киркоровым, но и с его «фрейлиной» — Марго Овсянниковой. Какие отношения у вас сложились с ней?

— (Смеется) Мне кажется, я был первым на проекте, кто как-то на нее газанул из-за того, что Марго строила из себя кого-то другого. Она пришла в шоу в образе — я Маргошку знаю другой. Я несколько раз пытался ее «включить».

Сначала мы с ней конфликтовали, но потом нашли точки соприкосновения. Однако, как оказалось, эти точки соприкосновения нашел только я, — Марго ничего не находила и двигалась в своем репертуаре.

Короче говоря, Маргошка — это что-то необычное. Реально необычное с ее этой чрезмерной эпатажностью. Представьте, что перед вами Филипп Бедросович, который еще ничего не добился. Вот такое у нее амплуа: она скопировала его и говорит, что она номер один.

Я у нее спрашиваю: «Где?». А она отвечает: «Я это все визуализирую». Мать честная, я тогда чемпион ММА во всех весах! Она говорит: «Моя песня в топ-10». Я у нее спрашиваю: «Где?». Марго: «Я это визуализирую. Это будет осенью». Ну ничего себе!

Она еще приплела гадалку, которая за четыре тысячи рублей тебе кого-то может приворожить, порчу снять — и вообще сделает, что скажешь. Я в ужасе был! Но если Марго убрать, то будет скучно. Первые дня три на проекте у меня проходили только на общении с Марго.

close ТНТ

— Среди участников шоу также привлекает внимание блогер и невеста Григория Лепса Аврора Киба. Как вы думаете, она сильный игрок и соперник для вас?

— Я бы не сказал, что она была моим соперником. Она выступала как союзник больше. Аврора хорошая девчонка, просто капризная. Она очень «прошаристая» и не такая глупая, как кажется. Она очень умненькая.

— А как, на ваш взгляд, показала себя на шоу внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Мариам Тилляева?

— (Смеется) Блин, вот эти ее рассказы после шоу, что она притворялась какой-то сильной… Во-первых, все про нее все понимали! Мы ей все с первого дня говорили: «Хватит переигрывать, Мариам! Мы понимаем, что ты не такая, не переигрывай. Мы тебя не трогаем только потому, что ты очень просишь».

Мариам там несколько раз опростоволосилась конкретно! Но к середине проекта она включилась и хорошо играла. Я не скажу, что она себя плохо проявила, но в какие-то моменты сущность «истинной Мариам» проявлялась.

— Вы отмечали, что не против возобновить дружеское общение со своей бывшей супругой Кариной Кросс. Если бы вас позвали участвовать в этом реалити-шоу вместе, вы бы согласились?

— Думаю, да.

close ТНТ

«К бою с Майком Тайсоном готовился бы полтора-два года»

— Вы участвовали в поединках по правилам бокса и ММА. Планируете ли вернуться на ринг? Если да, то какой звездный соперник вас бы заинтересовал?

— Я не уходил. Все же видят, что сейчас случилось с боями. Промоушен «Хардкор» закрылся, «Дело» закрылось. Хайп боев ушел.

Я продолжаю тренироваться — в спорте пять дней в неделю. Сейчас я делаю уклон больше на баскетбол — эта тема в данный момент меня больше качает, и мне нравится этот вид спорта. Как только будет вариант где-то подраться, выскочить с интересным соперником или за интересный гонорар, я возобновлю ежедневные тренировки. У меня была идея подраться с Гуди — как раз недавно он сделал свой первый бой, но я не знаю, насколько он готов.

Пускай мне назовут время, дату, соперника и гонорар — и я готов. Я никогда не отказывался от такого. Мне предлагали — я соглашался.

— Насчет баскетбола: планируете глубже погрузиться в этот вид спорта?

— Я нахожусь в команде AUF, мы чемпионы прошлого сезона баскетбольной Медиалиги. 18 мая мы играли в финале. В следующем сезоне я буду выходить уже в статусе игрока — сейчас я просто наблюдающий, так как не тренировался в первом сезоне, а начал только во втором (для меня второй, а так это пятый). В следующем сезоне я собираюсь выскакивать и уже играть полноценно.

— Один из самых известных поединков с вашим участием — это бой против Александра Емельяненко. Вы говорили, что сторона Емельяненко обещала вам реванш, но «соскочила». На ваш взгляд, это было связано со здоровьем Емельяненко?

— Это связано с тем, что если бы я выиграл — а у меня все шансы были, и это было видно, — то для Александра это точно было бы завершением карьеры. Сейчас об этом сложно говорить, потому что Александр завершил карьеру, как я понимаю.

Рассуждать на эту тему не очень хочется. В этом плане я не то чтобы был уверен в своей победе. Для меня просто еще раз выйти на ринг с таким человеком — это просто что-то недостижимое. Это как выйти со своим кумиром, за которого ты всегда болеешь и которого ты смотришь по телеку. Это что-то нереальное! Я бы, конечно, это повторил, но, возможно, это уже никогда не случится.

Блогер из США хочет подраться с Усиком по правилам MMA Американский блогер и боксер Джейк Пол рассказал, что хочет провести поединок по правилам MMA... 18 мая 13:27

— Известные блогеры все больше идут в единоборства. Американский блогер Джейк Пол в конце прошлого года победил Майка Тайсона. При этом многие считают, что это была постановка и Тайсон специально поддавался Джейку Полу. Верите ли вы, что Тайсон пошел бы на такое?

— Джейк Пол всю жизнь занимался боксом — не забывайте об этом. Даже если это и постановка, нужно помнить о том, что бокс в американском сегменте — это шоу, большой бизнес. За многим боксерами по типу Майка Тайсона стоит мафия. Естественно, Тайсон продвигал свои интересы: там, где надо, он выигрывал, потому что были большие деньги за это. Сейчас то же самое.

Майку Тайсону эта победа вообще не нужна была. Он заработал много денег и ушел. А Джейку — огромный плюс к его медийности. Он сейчас идет по старым профессионалам. Я бы этого пути не избрал, хотя мог бы, условно, Олейника позвать на бой (смеется).

— Вы сами хотели бы сразиться с Тайсоном или с Джейком Полом?

— С Джейком Полом — да, с Майком — наверное, нет. На подготовку к бою со вторым у меня уйдет года полтора-два. Для такого боя нужно брать время на раскачку. Я бы не вывез.

А если бы мне сказали, что через неделю надо выйти с Джейком, то я бы согласился. Конечно, да. У меня же нет такого, что я боюсь. Мне это нравится, и мне это интересно. Наверное, фишка в том, что за все свои 26 боев у меня не было ни одного сотрясения, так что каких-то травм и последствий для здоровья у меня нет, поэтому и переживаний особо нет.

— Есть ли у вас в целом желание освоить другие виды спорта, кроме бокса, ММА и баскетбола?

— Нет, я пока качаюсь, дерусь и в баскетбол играю. Пару раз в неделю дерусь, четыре раза играю в баскетбол, три раза тренируюсь к чемпионату. И так девять тренировок в неделю. У меня нет времени (смеется).

Шлеменко проиграл в главном бою турнира RCC 22 Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву в главном бою... 31 мая 22:13

— Вы не только блогер и спортсмен, но и музыкант. В марте у вас состоялась премьера нового трека «Гони». Планируете ли в ближайшее время выпуск новых песен? Возможно, совместно с другими исполнителями?

— Да, следующий трек у меня будет ко Дню России. С кем бы мне хотелось записать фит в будущем? Я, честно, не знаю. У меня пока нет понимания, по какой конкретно музыкальной стезе я двигаюсь, ведь изначально я же не музыкант.

Когда я начинал делать музыку, я был эмо-боем, таким разукрашенным мальчиком, и музыка у меня была плаксивая. Потом я подрос: как минимум голосовые связки сейчас у меня не тянут и половину того, что я раньше воспроизводил.

Из-за этого мне пришлось менять музыкальный жанр и пробовать что-то другое. Сейчас я не чувствую себя музыкантом. В основном делаю это для имиджевой истории и пока нахожусь в поиске: на что откликается моя уже имеющаяся публика. Ведь она у меня явно не центровая — меня слушают регионы.