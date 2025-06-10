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«Ужас, ужас, ужас!» Боец ММА назвал страну, которая оставила «отвратительное» впечатление

Блогер Женя Ершов заявил, что Марокко произвело на него отвратительное впечатление
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Пресс-служба ТНТ

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему Марокко произвело на него «отвратительное впечатление». В этой стране прошли съемки шоу ТНТ «Мастер игры», в котором Ершов принимал участие.

«Ой, ужас, ужас, ужас! Но это проблема не самой страны Марокко. Проблема была в том, что мы снимали в Рамадан — там ничего не работало, кормили нас плохо. Я лечил желудок больше половины того времени, что я там находился. У меня впечатления о стране остались отвратительные», — заявил Ершов.

При этом боец поп-ММА положительно высказался о концепции шоу «Мастер игры», которое напоминало своим форматом игру «Мафия». С самого начала в проекте было три «темных» игрока, чья задача — устранять остальных либо переманивать на свою сторону.

«Это был необычный эксперимент. Сначала ты доверяешь каждому человеку на проекте, но когда пара человек из тех, кому ты верил, становятся «лжецами», у тебя переворачивается все с ног на голову и ты не можешь жить ничем другим, кроме как мыслями: «А не уйду ли я ночью?», «Как они раскроются?», «Не поймают ли меня?» Ты постоянно находишься в стрессе», — отметил Ершов.

Ранее боец ММА рассказал, как опозорилась внучка первого президента Узбекистана.

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