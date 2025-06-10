Боец ММА рассказал, как опозорилась внучка первого президента Узбекистана

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» рассказал о впечатлениях от общения с внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Мариам Тилляевой, с которой они вместе приняли участие в съемках реалити-шоу «Мастер игры» на ТНТ.

«Блин, вот эти ее рассказы после шоу, что она притворялась какой-то сильной… Во-первых, все про нее все понимали! Мы ей все с первого дня говорили: «Хватит переигрывать, Мариам! Мы понимаем, что ты не такая, не переигрывай. Мы тебя не трогаем только потому, что ты очень просишь». Мариам там несколько раз опростоволосилась конкретно!» — заявил Ершов.

При этом боец поп-ММА отметил, что ближе к середине проекта Тилляева все-таки смогла адаптироваться к шоу и начала играть лучше.

«Я не скажу, что она себя плохо проявила, но в какие-то моменты сущность «истинной Мариам» проявлялась», — отметил Ершов.

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