Боец ММА назвал 19-летнюю невесту Лепса капризной девчонкой

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от знакомства с 19-летней невестой Григория Лепса — блогером Авророй Кибой, с которой он вместе принимал участие в съемках реалити-шоу «Мастер игры» на ТНТ.

«Была ли Аврора сильным игроком и соперником? Я бы не сказал, что она была моим соперником. Она выступала как союзник больше. Аврора хорошая девчонка, просто капризная. Она очень «прошаристая» и не такая глупая, как кажется. Она очень умненькая», — отметил Ершов.

Аврора Киба далеко прошла в шоу «Мастер игры» и в четвертом выпуске вступила в конфликт с Филиппом Киркоровым, который исполнял роль джокера.

Король эстрады заявил, что у Кибы нет собственной личности, в отличие от других участников проекта, которые «сделали себя сами». По мнению Киркорова, девушка известна лишь как невеста Лепса.

В ответ Киба заявила, что является самостоятельной личностью, которая учится в престижном университете Лондона.

«Я — не просто «девушка кого-то». Я — личность. И никто меня никому не продал», — подчеркнула Киба в своих соцсетях.

Ранее фрейлина Киркорова взбесила бойца ММА.