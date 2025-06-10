«Флорида» вместе с Бобровским обыграла «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон».

Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей точными бросками отметились Брэд Маршан, Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Аарон Экблад, а также Эван Родригес. За «Эдмонтон» отличился Кори Перри. Российский вратарь «Флориды» записал на свой счет 32 сейва.

«Флорида» вышла вперед в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч состоится 13 июня. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Во время матча произошла массовая драка. В конце первого периода игры нападающий «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой по спине игрока «Флориды» Сэма Беннета. Это спровоцировало конфликт между спортсменами, приведший к стычке «пять на пять».

На этом фоне судья назначил различные штрафы нескольким хоккеистам. Всего штрафы получили шесть человек из обеих команд.

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