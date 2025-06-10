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Во время финала Кубка Стэнли произошла массовая драка между хоккеистами

Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» устроили массовую драку в финале Кубка Стэнли
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Marta Lavandier/AP

Массовая драка произошла между игроками «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» во время третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли в сезоне Национальной хоккейной лиги 2024/2025 годов. Об этом пишет kp.ru.

В конце первого периода игры нападающий «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой по спине игрока «Флориды» Сэма Беннета. Это спровоцировало конфликт между спортсменами, приведший к стычке «пять на пять».

На этом фоне судья назначил различные штрафы нескольким хоккеистам. Всего штрафы получили шесть человек из обеих команд.

Матч между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» прошел 10 июня на стадионе «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз. Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу первой команды. Благодаря этому «Флорида» вышла вперед в серии игр с «Эдмонтоном» — 2-1. Следующая игра между командами запланирована на 13 июня.

Финал Кубка Стэнли 2025 — решающая серия розыгрышей плей-офф Кубка Стэнли в сезоне НХЛ 2024/2025 годов. В ней участвуют чемпионы Восточной и Западной конфедераций, которыми стали «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее в НХЛ оценили шансы сборной РФ по хоккею принять участие в Олимпийских играх 2026 года.

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