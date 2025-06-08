Канадец из НХЛ рассказал о чтении «Войны и мира»

Хоккеист «Эдмонтона» Нерс: может быть, я найду способ закончить «Войну и мир»

Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нерс рассказал, что читает известный роман «Война и мир» Льва Толстого. Его слова приводит официальный сайт лиги.

По его признанию, он читает произведение уже полтора месяца.

«Может быть, я найду способ закончить ее», — добавил он.

На драфте НХЛ 2013 года хоккеист был выбран в первом раунде под общим седьмым номером клубом «Эдмонтон Ойлерз». 25 июля он подписал с клубом трехлетний контракт новичка. Он продолжил свою карьеру, продолжив играть за команду «Су-Сент-Мари Грейхаундз». Он дебютировал в НХЛ 14 октября 2014 года в матче с «Лос-Анджелес Кингз», но после двух матчей за «Ойлерз» вернулся в «Грейхаундз».

С тех пор он несколько раз переподписывал контракт с «Эдмонтоном», закрепившись в основе команды.

«Эдмонтон» в сезоне-2024/25 добрался до финала Кубка Стэнли, где играет с «Флоридой Пантерз». Счет в серии равный 1-1. Примечательно, что это повторение финала прошлого года, тогда в противостоянии оказались сильнее хоккеисты «Пантерз».

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