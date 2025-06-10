Экс-вратарь ЦСКА оценил уход Николича из клуба

Габулов: менять российский чемпионат на греческий — это такое себе

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов выразил сомнение в правильности решения главного тренера Марко Николича, который покинул московский клуб ради перехода в греческий АЕК. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если бы его пригласили в какой-то европейский топ-клуб, то тогда это другой разговор. Прогресс, возможность попробовать свои силы на более высоком уровне. А здесь греческий чемпионат и российский чемпионат... Больше всего понятно то, что человек просто идет за деньгами», — заявил Габулов.

О том, что Николич покидает пост главного тренера ЦСКА, стало известно 9 июня.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года. Ожидается, что новым местом работы серба станет греческий АЕК.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее появилась информация, что ЦСКА может возглавить экс-тренер «Динамо».