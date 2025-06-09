На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер Николич покинул ЦСКА

ЦСКА официально объявил об уходе Николича с поста главного тренера
close
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Марко принял решение покинуть клуб, в ближайшее время контракт будет выкуплен. Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич», — говорится в заявлении клуба.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Позднее комментатор Нобель Арустамян заявил, что отношения Николича с руководством армейской команды испортились еще зимой. При этом в ЦСКА информацию о конфликтах опровергли.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года. Ожидается, что новым местом работы серба станет греческий АЕК.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Юрий Семин ответил, станет ли уход Николича потерей для ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами