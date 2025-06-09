Тренер Николич покинул ЦСКА

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Марко принял решение покинуть клуб, в ближайшее время контракт будет выкуплен. Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич», — говорится в заявлении клуба.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Позднее комментатор Нобель Арустамян заявил, что отношения Николича с руководством армейской команды испортились еще зимой. При этом в ЦСКА информацию о конфликтах опровергли.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года. Ожидается, что новым местом работы серба станет греческий АЕК.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Юрий Семин ответил, станет ли уход Николича потерей для ЦСКА.