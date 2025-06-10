Бельгия обыграла Уэльс в матче с семью голами в отборочном турнире к ЧМ-2026

Бельгия со счетом 4:3 обыграла Уэльс в матче отборочного турнира к ЧМ-2026

Сборная Бельгии обыграла национальную команду Уэльса в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча, которая состоялась на стадионе короля Бодуэна в городе Брюссель, завершилась со счетом 4:3. Бельгийцы разгромно повели уже в первом тайме: на 15-й минуте с пенальти отличился Ромелу Лукаку, на 19-й забил Юри Тилеманс, а на 27-й — Жереми Доку. На 45+7-й минуте один мяч отыграл Харри Уилсон. Во второй половине Уэльс сравнял счет усилиями Сорбы Томаса на 51-й минуте и Бреннана Джонсона на 70-й, однако бельгийцы вырвали победу: на 88-й минуте отличился Кевин Де Брюйне.

В турнирной таблице группы J Уэльс занимает вторую строчку, набрав семь очков за четыре матча. Бельгия идет третьей с четырьмя очками, однако коллектив Руди Гарсии провел всего два матча. Лидирует в группе Северная Македония — восемь очков за четыре игры.

В следующем туре Бельгия в гостях сыграет с Лихтенштейном. Встреча состоится 4 сентября. В этот же день на чужом поле Уэльс встретится с Казахстаном.

Ранее сборная России назвала игроков, которые летят на матч с Белоруссией.