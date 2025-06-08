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Сборная России назвала игроков, которые летят на матч с Белоруссией

Сборная России объявила состав из 23 футболистов на матч против Белоруссии
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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Сборная России объявила состав футболистов, которые отправились в Минск на товарищескую игру с Белоруссией. Информация опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Андрей Лунев, Антон Митрюшкин.
Защитники: Юрий Горшков, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Александр Сильянов, Валентин Пальцев, Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев.
Полузащитники: Кирилл Щетинин, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Данил Пруцев, Данил Глебов, Ярослав Гладышев, Матвей Кисляк, Андрей Мостовой, Лечи Садулаев, Антон Миранчук.
Нападающие: Иван Сергеев, Николай Комличенко.

Поединок состоится 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

8 июня в СМИ появилась информация, что матч может состояться при полных трибунах. Национальный футбольный стадион в столице Белоруссии, который был открыт 7 июня, будет забит до конца при сохранении текущих темпов продаж билетов. На данный момент на игру реализовано 15 тысяч билетов при вместимости арены в 33 тысячи.

6 июня россияне дома сыграли вничью против нигерийцев. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее игрок «Краснодара» рассказал, каким русским словам научил партнеров по сборной Нигерии.

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