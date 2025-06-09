«Локомотив» заключил новый контракт с лидером команды

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Батраковым

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о том, что коллектив подписал новый контракт с российским полузащитником Алексеем Батраковым.

Отмечается, что новое соглашение с футболистом будет действовать до 2029 года.

В завершимся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков, которому сегодня исполнилось 20 лет, стал самым результативным игроком команды — на его счету 15 мячей и 10 голевых передач.

7 июня сообщалось об интересе к игроку со стороны португальского клуба.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Батракова признали лучшим футболистом России.