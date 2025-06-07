Бывший клуб Роналду интересовался российским игроком «Локомотива»

Португальский «Спортинг» был заинтересован в трансфере футболиста московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, передает Sport Baza.

«Спортинг» предлагал за Батракова €12 млн. «Локомотив» цена не устроила и клуб заявил, что готов вести разговор начиная с €20 млн. Больше «Спортинг» не торговался. Сейчас Батраков близок к продлению контракта с «Локомотивом» до 2029 года.

С 2002 по 2003 год за «Спортинг», который является действующим чемпионом Португалии, выступал Криштиану Роналду.

В сезоне-2024/25 Батраков принял участие в 36 матчах в составе «Локомотива» и записал на своей счет 14 забитых мячей и 10 голевых передач.

Накануне последнего, 30-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

У лидирующего «Краснодара» — 64 очка, у идущего на втором месте «Зенита» — 63, а у занимающего третью строчку ЦСКА — 56.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Батракова признали лучшим футболистом России.