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Головин рассказал о том, как его хотели выгнать с тренировки

Головин рассказал о случае, как Анри хотел выгнать его с тренировки
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Panoramic/Global Look Press

Российский полузащитник Александр Головин рассказал о том, как из-за его футзальной привычки экс-тренер «Монако» Тьерри Анри хотел выгнать футболиста с тренировки. Об этом он заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Привычка, наверное, от футзала, обрабатывать мяч стопой, под подошву. Часто так делал, и Тьерри сказал: «Ещё раз так остановишь мяч — выгоню с тренировки». Он запрещал так останавливать. Почему? Наверное, так ты замедляешь атаку», — сказал Головин.

Французский специалист возглавлял «Монако» в период с конца 2018-го по начало 2019 года.

1 мая стало известно, что Головин травмировал приводящую мышцу бедра. Он пропустил остаток сезона.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Игорь Акинфеев заявил, что давно не общался с Головиным.

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