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Акинфеев заявил, что давно не общался с Головиным

Голкипер ЦСКА Акинфеев: давно не общался с Головиным, иногда переписывались
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Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что давно не выходил на связь с бывшим игроком армейского клуба Александром Головиным, который выступает в «Монако». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Насчет Саши не знаю, давно с ним не общался. Так, иногда переписывались. С днем рождения, к сожалению, не поздравил. Вот сейчас через вас дойдет мое поздравление», — признался голкипер.

ЦСКА 1 июня сыграет суперфинал Кубка России с «Ростовом». Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 28-летний Головин выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее во Франции заявили, что Головин не является лидером «Монако».

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