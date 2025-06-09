Фрейлина Киркорова взбесила бойца ММА

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» рассказал о впечатлениях от общения с фрейлиной Филиппа Киркорова — певицей и блогером Марго Овсянниковой, с которой они вместе приняли участие в реалити-шоу «Мастер игры» на ТНТ.

«Мне кажется, я был первым на проекте, кто на нее газанул из-за того, что Марго строила из себя кого-то другого. Представьте, что перед вами Филипп Бедросович, который еще ничего не добился. Вот такое у нее амплуа: она скопировала его и говорит, что она номер один.

Я у нее спрашиваю: «Где?». А она отвечает: «Я это все визуализирую». Мать честная, я тогда чемпион ММА во всех весах! Она говорит: «Моя песня в топ-10». Я у нее спрашиваю: «Где?». Марго: «Я это визуализирую. Это будет осенью». Ну ничего себе!» — рассказал Ершов.

При этом боец поп-ММА отметил, что без участия Марго Овсянниковой проект стал бы более скучным, и признался, что первые три дня съемок общался исключительно с ней.

«Маргошка — это что-то необычное. Реально необычное с ее этой чрезмерной эпатажностью», — заявил Ершов.

Овсянникова сообщила, что скоро выпустит совместную песню с Киркоровым, с которым тесно общается с 2024 года.

Ранее боец ММА назвал Филиппа Киркорова «крутым мужиком».