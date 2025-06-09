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Известный боец раскрыл, почему ушел из ММА в баскетбол

Блогер Женя Ершов заявил, что хайп поп-ММА уже закончился
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Пресс-служба ТНТ

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему давно не участвовал в поединках.

«Я не уходил. Все же видят, что сейчас случилось с боями. Промоушен «Хардкор» закрылся, «Дело» закрылось. Хайп боев ушел», — сказал Ершов.

Блогер подчеркнул, что продолжает поддерживать отличную физическую форму и готов в любой момент провести поединок с интересным соперником.

«Я продолжаю тренироваться — в спорте пять дней в неделю. Как только будет вариант где-то подраться, выскочить с интересным соперником или за интересный гонорар, я возобновлю ежедневные тренировки. Пускай мне назовут время, дату, соперника и гонорар — и я готов», — заявил Ершов.

Боец поп-ММА признался, что сейчас уделяет больше внимания баскетбольным тренировкам. Так, блогер присоединился к команде AUF, которая выступает в баскетбольной Медиалиге.

«Сейчас я делаю уклон больше на баскетбол — эта тема в данный момент меня больше качает, и мне нравится этот вид спорта. Я нахожусь в команде AUF, мы чемпионы прошлого сезона баскетбольной Медиалиги. 18 мая мы играли в финале. В следующем сезоне я буду выходить уже в статусе игрока — сейчас я просто наблюдающий, так как не тренировался в первом сезоне, а начал только во втором (для меня второй, а так это пятый). В следующем сезоне я собираюсь выскакивать и уже играть полноценно», — подчеркнул Ершов.

Всего блогер проводит девять тренировок в неделю: два раза — ММА, семь раз — баскетбол.

Ранее российский боец заявил о желании подраться с обидчиком Майка Тайсона.

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