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Российский боец заявил о желании подраться с обидчиком Майка Тайсона

Блогер Женя Ершов: на подготовку к бою с Майком Тайсоном у меня уйдет два года
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Kevin Jairaj-Imagn Images/Reuters

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему отказался бы от поединка с Майком Тайсоном, но согласился бы выйти на ринг с американским блогером Джейком Полом, который сенсационно победил Тайсона в 2024 году.

«На подготовку к бою с Тайсоном у меня уйдет года полтора-два. Для такого боя нужно брать время на раскачку. Я бы не вывез. А если бы мне сказали, что через неделю надо выйти с Джейком, то я бы согласился», — признался Ершов.

Боец поп-ММА подчеркнул, что провел уже 26 поединков и ни разу не получил серьезной травмы, от которой пришлось бы долго восстанавливаться.

«У меня нет такого, что я боюсь. Мне это нравится, и мне это интересно. Наверное, фишка в том, что за все свои 26 боев у меня не было ни одного сотрясения, так что каких-то травм и последствий для здоровья у меня нет, поэтому и переживаний особо нет», — отметил Ершов.

Ранее боец поп-ММА объяснил сенсационное поражение Майка Тайсона.

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