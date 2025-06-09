Руководство «Спартака» призвали выступить на телевидении

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал руководство московского «Спартака» публично обозначить цели команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Лично я не понимаю, куда движется «Спартак» и как он планирует жить дальше. Заметьте, руководство клуба ни разу не называло четких целей на сезон и не говорило, к чему оно стремится глобально. Пусть глава клуба придет на «Дом-2», как я называю «Матч ТВ», и озвучит цели команды», — заявил он.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее иностранный футболист «Спартака» назвал Россию своим домом.