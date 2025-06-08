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Игрок «Краснодара» рассказал, каким русским словам научил партнеров по сборной Нигерии

Форвард «Краснодара» Олусегун заявил, что обучил нигерийцев русским словам
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий сборной Нигерии Олакунле после товарищеского матча против сборной России заявил, что успел до игры обучить партнеров по национальной команде нескольким словам из русского языка. Его слова приводит «Чемпионат».

«Успел ли партнеров чему-то научить? Да! «Как дела? Хорошо». Плохие слова? Нет, нет. Только не это», — заявил Олусегун.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

10 июня Россия сыграет с Белоруссией. Встреча состоится в Минске.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Марко Николич согласовал с АЕК двухлетний контракт.

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