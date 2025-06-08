Россия и Белоруссия сыграют при полных трибунах

На матче России и Белоруссии в Минске ожидается аншлаг

Матч сборной России против сборной Белоруссии, запланированный на 10 июня в Минске, может состояться при полных трибунах. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, национальный футбольный стадион в столице Белоруссии, который был открыт 7 июня, будет забит до конца при сохранении текущих темпов продаж билетов. На данный момент на игру реализовано 15 тысяч билетов при вместимости арены в 33 тысячи.

6 июня россияне дома сыграли вничью против нигерийцев. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

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