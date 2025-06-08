Скандал с экс-игроком «Динамо» в Эстонии назвали провокацией против России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поблагодарил израильского футболиста Эли Дасу, который ранее выступал в московском «Динамо», за его позицию о России. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос ему можно расценивать как провокационный, и вообще все, что происходило, - вопрос, ответ и последующий визит полиции – это однозначно хорошо спланированная акция. Понятно, все это сейчас растиражировано во всех СМИ и социальных сетях», — заявил он.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Уже после игры на следующий день в отель, где расположилась израильская команда, пришли эстонские сотрудники правоохранительных органов и допросили игрока. При этом в СМИ также появилась информация, что Даса может быть задержан в Эстонии из-за своих слов о России.

Однако, по информации Sport24, у правоохранительных органов нет оснований для его задержания. Федерация футбола Израиля после появления информации о допросе игрока отреагировала оперативно, вступив в контакт с федерацией Эстонии и МИД Израиля в Таллине. Вопрос был урегулирован дипломатически.

Даса, который ушел из «Динамо» в мае 2025 года, успешно вылетел из Эстонии вместе со своей сборной.

Ранее в Госдуме призвали ФИФА наказать Эстонию.