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Клуб из США назвал россиянина лучшим игроком месяца

«Атланта Юнайтед» назвала россиянина Миранчука лучшим игроком месяца
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Dale Zanine-Imagn Images/Reuters

Американская «Атланта Юнайтед» назвала российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим футболистом команды в прошедшем месяце (мае). Соответствующий пост опубликован в социальных сетях команды.

«Браво, Алексей», — подписала публикацию пресс-служба клуба.

В прошедшем месяце Миранчук провел за «Атланту» семь матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Также на счету российского игрока пять ударов в створ ворот и 11 ключевых передач.

Ближайший матч «Атланта Юнайтед» сыграет в гостях против «Нью-Йорк Сити» 13 июня.

10 мая болельщики «Атланты» призвали отправить Миранчука обратно в Россию, назвав его бесполезным.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

Ранее стало известно, покинет ли Миранчук США.

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