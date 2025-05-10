Миранчука призвали отправить обратно в Россию

Болельщики американского футбольного клуба «Атланта Юнайтед» в комментариях в социальных сетях призвали отправить российского полузащитника Алексея Миранчука обратно в Россию, назвав его бесполезным.

На 14-й минуте встречи против «Чикаго Файр» россиянин сыграл рукой в своей штрафной, после чего арбитр встречи назначил пенальти, который был успешно реализован. Фанаты «Атланты» призвали клуб «вернуть в кассу €10 млн за его трансфер», а также «отправить игрока в Сибирь».

На данный момент во встрече начался второй тайм, коллектив Миранчука уступает со счетом 0:1.

В текущем сезоне россиянин набрал 1+0 по системе «гол+пас» в 11 матчах, а «Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее игрок «Барселоны» заявил, что плюнул в соперника из «Интера».