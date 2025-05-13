Стало известно, покинет ли Миранчук США

Агент Миранчука заявил, что футболист не рассматривает уход из «Атланты Юнайтед»

Агент российского полузащитника «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука Владимир Кузьмичев заявил, что футболист не рассматривает уход из клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сегодня говорить о том, что Алексей думает о переходе в какой‑то другой клуб, не приходится. Он спокойно работает, тренируется, играет. Старается выйти на оптимальные кондиции. Так что мысли об уходе его не посещали», — заявил Кузьмичев.

10 мая болельщики «Атланты» призвали отправить Миранчука обратно в Россию, назвав его бесполезным.

В текущем сезоне россиянин набрал 1+0 по системе «гол+пас» в 11 матчах, а «Атланта» занимает 14-е место в Восточной конференции.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее игрок «Барселоны» заявил, что плюнул в соперника из «Интера».