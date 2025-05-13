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Стало известно, покинет ли Миранчук США

Агент Миранчука заявил, что футболист не рассматривает уход из «Атланты Юнайтед»
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Dale Zanine-Imagn Images/Reuters

Агент российского полузащитника «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука Владимир Кузьмичев заявил, что футболист не рассматривает уход из клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сегодня говорить о том, что Алексей думает о переходе в какой‑то другой клуб, не приходится. Он спокойно работает, тренируется, играет. Старается выйти на оптимальные кондиции. Так что мысли об уходе его не посещали», — заявил Кузьмичев.

10 мая болельщики «Атланты» призвали отправить Миранчука обратно в Россию, назвав его бесполезным.

В текущем сезоне россиянин набрал 1+0 по системе «гол+пас» в 11 матчах, а «Атланта» занимает 14-е место в Восточной конференции.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее игрок «Барселоны» заявил, что плюнул в соперника из «Интера».

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