«Реал» сохранит основного вратаря

Мадридский «Реал» планирует предложить бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа новый контракт. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний голкипер удовлетворено игрой футболиста и готово предложить ему новый трудовой договор взамен текущего, который истекает летом 2026 года. Ожидается, что вопрос с продлением контракта Куртуа будет закрыт летом.

В чемпионате Испании прошедшего сезона «Реал» занял второе место, набрав 84 очка. Чемпионом Испании стала каталонская «Барселона», у которой после 38 туров в активе 88 баллов. В Лиге чемпионов «Реал» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей лондонскому «Арсеналу».

25 мая «сливочных» возглавил испанец Хаби Алонсо. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года. На этом посту он заменил Карло Анчелотти, который подписал контракт со сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия сыграют при полных трибунах.