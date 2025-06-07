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Николич попрощался с некоторыми игроками ЦСКА

«Спорт-Экспресс»: Николич уже попрощался с некоторыми игроками ЦСКА
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Марко Николич позвонил некоторым игрокам команды и попрощался с ними перед своим уходом. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Согласно новой информации источника, перед тем, как принять решение об уходе, Николич выдвинул ультиматум руководству армейской команды. Спцеиалист заявил, что останется, если клуб уволит заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее стала известна зарплата Николича в новом клубе.

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