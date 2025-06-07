«Проблемы в голове»: поражение Соболенко в финале «Ролан Гаррос» связали с психологией

Двукратный чемпион Больших шлемов в парном разряде Андрей Ольховский заявил, что белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), психологически не готова играть финальные матчи. Его слова приводит «Советский спорт».

«Есть проблема у нее в голове. Это уже не первый финал. Такие ответственные матчи. Она выходит на финалы и допускает одинаковые ошибки. Психология точно так же. Она не дожимает соперника», — заявил он.

7 июня Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») проиграла американке Кори Гауфф. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21. На счету Соболенко два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Американка взяла второй титул на турнирах Большого шлема. Для Соболенко этот финал «Ролан Гаррос» стал первым в карьере. По ходу матча белоруска накричала на свою команду.

Теннисистки встречались чуть больше месяца назад на турнире серии WTA 1000 в Мадриде. Тогда победа досталась белорусской спортсменке. Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

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