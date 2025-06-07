Стало известно, сколько 18-летняя Андреева заработала за «Ролан Гаррос»

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала лидером по количеству полученного дохода среди россиян на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — 2025.

Спортсменка получила за свое выступление €514 тыс., среди которых €440 тыс. за результаты в одиночном разряде, €74 тыс. — в парном. Следом расположились Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, на счету которых по €278,750 тыс. Даниил Медведев заработал €78 тыс.

В одиночном разряде Андреева дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

В парном разряде она вместе с россиянкой Дианой Шнайдер добралась до полуфинала. Представительницы России проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Встреча, которая продолжалась 1 час и 1 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 0:6, 1:6.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее победу 361-й ракетки мира над Андреевой назвали заслуженной.